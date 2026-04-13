12:17, 13 апреля 2026

Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ во время пасхального перемирия

Минобороны: За пасхальное перемирие зафиксировано 6558 нарушений со стороны ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали атаки во время пасхального перемирия. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным министерства, всего со стороны Украины было зафиксировано 6558 нарушений режима прекращения огня. Атаки велись в Сумской, Днепропетровской областях, а также по российским приграничным регионам. В оборонном ведомстве также отметили, что в дневное время интенсивность огня со стороны противника была снижена.

Российские войска, подчеркнули в Минобороны, с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля выполняли приказ президента России Владимира Путина, соблюдая режим прекращения огня.

