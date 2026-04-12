13:17, 12 апреля 2026Россия

Песков объяснил смысл пасхального перемирия

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны президента России Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют «Вести».

«Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением», — отметил Песков, объясняя смысл временного прекращения огня на Пасху.

По его словам, Путин призывал российских военных быть начеку на случай возможных провокаций со стороны Украины.

Ранее Песков призвал президента Украины Владимира Зеленского набраться смелости для заключения мира с Россией. Пока он этого не сделает, спецоперация будет продолжаться, отметил представитель Кремля.

Пасхальное перемирие началось в 16:00 11 апреля и продлится до конца дня 12 апреля.

