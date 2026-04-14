08:41, 14 апреля 2026Россия

В российском городе-миллионнике загорелся мебельный цех на 250 «квадратах»

Екатерина Щербакова
СюжетПожары в России

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В российском городе-миллионнике — Красноярске утром 14 апреля загорелся мебельный цех с пиломатериалами. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС России сообщает РИА Новости.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 09:12 по местному времени (06:12 по московскому времени), площадь возгорания составляет 250 квадратных метров.

«Пострадавших нет. Локализации пожара нет. Может поменяться в любую сторону», — отметил собеседник агентства.

С огнем борются 40 человек, угрозы распространения огня нет.

Ранее мощный пожар в парке аттракционов в Геленджике попал на видео: на Революционной улице был виден высокий черный столб дыма и яркое пламя. Информации о пострадавших не поступало.

