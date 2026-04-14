20:24, 14 апреля 2026Мир

В Сейме Польши показали флаг Израиля со свастикой

Польский депутат Беркович показал в Сейме флаг Израиля со свастикой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Депутат Сейма Польши Конрад Беркович во время заседания показал флаг Израиля со свастикой вместо звезды Давида. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Сейма.

«Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», — заявил польский депутат, демонстрируя измененный государственный символ.

Поведение Берковича осудили другие парламентарии. Согласно польскому законодательству, демонстрация нацистской символики преследуется уголовно.

В феврале польская оппозиционная партия «Гражданская коалиция» представила законопроект, предусматривающий тюремное заключение за надругательство над символами Европейского союза.

