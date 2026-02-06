В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

В Польше предложили ввести тюремный срок за надругательство над флагом ЕС

Польская оппозиционная партия «Гражданская коалиция» представила законопроект, предусматривающий тюремное заключение за надругательство над символами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание Dorzeczy.pl.

Проект закона «О символах Европейского союза и их защите» вводит санкции за публичное оскорбление, уничтожение, повреждение или удаление флагов и эмблем ЕС. За такие действия предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы сроком до одного года.

Авторы инициативы ссылаются на инциденты, когда политики называли флаг ЕС «тряпкой», сжигали и топтали его, оставаясь безнаказанными. Помимо уголовного наказания, проект предусматривает штрафы до пяти тысяч злотых за ненадлежащее использование символики в рекламных целях. Законопроект направлен на защиту «достоинства» европейской символики наравне с флагами иностранных государств.

В мае 2025 года кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Евросоюза. Инцидент произошел в здании министерства промышленности в Катовице, куда политик прибыл как депутат по вопросу «ликвидации польской горнодобывающей промышленности».

«Здесь Польша, а не Брюссель! Мы не будем выставлять эмблем враждебных нам организаций», — заявил Браун наблюдавшим за ним сотрудникам учреждения.