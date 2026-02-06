Реклама

В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

В Польше предложили ввести тюремный срок за надругательство над флагом ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Польская оппозиционная партия «Гражданская коалиция» представила законопроект, предусматривающий тюремное заключение за надругательство над символами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание Dorzeczy.pl.

Проект закона «О символах Европейского союза и их защите» вводит санкции за публичное оскорбление, уничтожение, повреждение или удаление флагов и эмблем ЕС. За такие действия предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы сроком до одного года.

Авторы инициативы ссылаются на инциденты, когда политики называли флаг ЕС «тряпкой», сжигали и топтали его, оставаясь безнаказанными. Помимо уголовного наказания, проект предусматривает штрафы до пяти тысяч злотых за ненадлежащее использование символики в рекламных целях. Законопроект направлен на защиту «достоинства» европейской символики наравне с флагами иностранных государств.

В мае 2025 года кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Евросоюза. Инцидент произошел в здании министерства промышленности в Катовице, куда политик прибыл как депутат по вопросу «ликвидации польской горнодобывающей промышленности».

«Здесь Польша, а не Брюссель! Мы не будем выставлять эмблем враждебных нам организаций», — заявил Браун наблюдавшим за ним сотрудникам учреждения.

