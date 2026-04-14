В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Новоарбатскому мосту и Боровицкой площади

Ряд дорог в центре Москвы во вторник, 14 апреля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса.

Речь идет о Новоарбатском мосте и Боровицкой площади. Помимо этого, автомобилисты не смогут проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Гагаринского тоннеля.

Водителей призвали к внимательности при построении маршрута.

Накануне в столице было закрыто движение по Калужской и Пушкинской площадям. Кроме того, ограничения коснулись съездов с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе, с проспекта Вернадского на Ленинский проспект и с внешней стороны ТТК на Ленинский проспект.