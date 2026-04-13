19:28, 13 апреля 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по Пушкинской и Калужской площадям
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ряд дорог в центре Москвы в понедельник, 13 апреля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса.

Речь идет о Калужской и Пушкинской площадях. Помимо этого, автомобилисты не смогут проехать по съездам с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе, с проспекта Вернадского на Ленинский проспект и с внешней стороны ТТК на Ленинский проспект.

Водителей призвали быть внимательными при построении маршрута.

Ранее стало известно об увеличении стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в загруженные часы по будням до 19 рублей за участок. Соответствующая мера вступит в силу с 10 апреля.

