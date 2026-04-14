18:27, 14 апреля 2026

Врач подсказал три домашних теста для быстрой проверки общего состояния здоровья

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Радиолог Хосе Мануэль Фелисес подсказал три простых домашних теста, с помощью которых можно быстро проверить общее состояние здоровья. Его рекомендации опубликовало издание ABC.

По словам Фелисеса, чтобы выполнить первый тест, человеку необходимо занять позу слепого фламинго, то есть встать на одну ногу и закрыть глаза. Если получилось находиться в таком положении 10 секунд, то это говорит о хорошем состоянии мышц и суставов, а также правильном функционировании внутреннего уха и мозжечка, который отвечает за равновесие, утверждает доктор.

Чтобы сделать второй тест, нужно сесть на пол и встать без помощи рук. Если человек смог это сделать, значит, он хорошо контролирует мышцы живота, его тазобедренные суставы подвижны, а ноги сильны. «Тогда вам не придется ни от кого зависеть в вопросах самостоятельной жизни в течение многих лет», — отметил врач.

Для третьего теста радиолог посоветовал попробовать раздавить пустую банку из-под газировки одной рукой. Если у человека получилось это сделать, значит, у него развита сила хвата, которая признана одним из ключевых маркеров долголетия, заключил Фелисес.

Ранее хирург Эльвин Гусейнов перечислил простые правила долголетия. Он призвал следить за весом, поскольку ожирение приводит к возникновению многих заболеваний.

