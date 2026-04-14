Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

Mash: Убивший пасынка мужчина заявил, что дети выживали его из семьи

Забивший семилетнего пасынка насмерть и утопивший его в болоте мужчина сделал заявление. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, он заявил, что пасынок и падчерица выживали его из семьи и специально выводили на эмоции. Мужчина подтвердил избиение мальчика, но отметил, что не собирался с ним расправляться и поэтому якобы пытался оказать ему помощь — вызвал рвоту, подносил нашатырный спирт, делал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание и умывал водой до тех пор, пока сам не почувствовал себя плохо.

По его словам, скорую помощь ребенку он не вызвал из-за того, что испугался ответственности и думал, что его школьные знания оказания первой помощи помогут реанимировать мальчика.

Свою вину в расправе над мальчиком он признал частично. Кроме того, установлено, что он обещал падчерице, которой сломал руку, купить ноутбук, если она соврет врачам. Также мужчина объяснил курение наркотического вещества. По его словам он делал это, потому что его жена не хотела, чтобы он употреблял алкоголь.

Ранее сообщалось, что на скамье подсудимых фигурант оказался вместе с супругой — матерью пострадавшего.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ(«Убийство»), части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), статьи 125 УК РФ («Оставление в опасности»), части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).