Силовые структуры
17:57, 14 апреля 2026Силовые структуры

Задержан главарь российской ОПГ

В Челябинской области задержали предполагаемого лидера ОПГ «Вахрушевские»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В Челябинской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали предполагаемого лидера преступной группировки «Вахрушевские» Александра Вахрушева. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержание прошло в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье о вымогательстве.

ОПГ «Вахрушевские» причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе вымогательств и незаконного оборота драгоценных металлов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по другим эпизодам, также устанавливаются связи лидера группировки в органах госвласти и правоохранительных структурах.

Уточняется, что банда Вахрушева связана с Варосяном Артаком — лидером ОПГ «Артаковские». Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что вор в законе организовал ячейку экстремистов в колонии Димитровграда.

