Задержан главарь российской ОПГ

В Челябинской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали предполагаемого лидера преступной группировки «Вахрушевские» Александра Вахрушева. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Задержание прошло в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье о вымогательстве.
ОПГ «Вахрушевские» причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе вымогательств и незаконного оборота драгоценных металлов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по другим эпизодам, также устанавливаются связи лидера группировки в органах госвласти и правоохранительных структурах.
Уточняется, что банда Вахрушева связана с Варосяном Артаком — лидером ОПГ «Артаковские». Он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что вор в законе организовал ячейку экстремистов в колонии Димитровграда.