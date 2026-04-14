Зеленский предупредил об ударе по Украине

Зеленский: Россия может нанести удар по Украине сегодня ночью

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном ударе России по стране в ночь на 14 апреля. Его слова приводит агентство УНИАН в Telegram.

«Сегодня ночью может последовать очередной российский удар. В небе над Украиной сейчас много "Шахедов"», — заявил глава государства. Он допустил, что в ходе атаки также могут быть задействованы ракеты.

В ночь с 12 на 13 апреля завершилось пасхальное перемирие между Россией и Украиной. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск.