Зеленский предупредил об ударе по Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:54, 14 апреля 2026

Зеленский: Россия может нанести удар по Украине сегодня ночью
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном ударе России по стране в ночь на 14 апреля. Его слова приводит агентство УНИАН в Telegram.

«Сегодня ночью может последовать очередной российский удар. В небе над Украиной сейчас много "Шахедов"», — заявил глава государства. Он допустил, что в ходе атаки также могут быть задействованы ракеты.

В ночь с 12 на 13 апреля завершилось пасхальное перемирие между Россией и Украиной. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok