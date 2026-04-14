Бывший СССР
15:26, 14 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Зеленского раскритиковали за внешний вид на международных встречах

Эксперт по этикету Холгова: Образы Зеленского на переговорах неуместны
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Внешний вид Владимира Зеленского на официальных мероприятиях неуместен, заявила в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по этикету Альбина Холгова. Она прокомментировала сообщения о его образе на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Всегда его внешний вид неуместен, нелогичен. Я не думаю, что он в это вкладывает демонстрацию неуважения. Я думаю, что, конечно, он хочет, чтобы западные лидеры считали, что он их уважает и очень хорошо к ним относится», — сказала Холгова.

По словам эксперта, до начала конфликта на Украине Зеленский появлялся в обществе в костюмах. Однако после начала боевых действий он стал отдавать предпочтение кофтам и непонятным пиджакам.

«Когда мы говорим о политической верхушке, конечно, его внешний вид недопустим. Такой внешний вид может быть на строительной площадке, на прогулке в парке с собачкой, у себя на даче, где какие-то дела человек делает», — подчеркнула Холгова.

Зеленский ранее прибыл в Берлин и привлек внимание общественности своей обувью. На опубликованных кадрах он запечатлен вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент Украины прибыл на встречу в черных кроссовках на платформе.

Зеленский не в первый раз появляется на публике в неформальной обуви. В августе прошлого года он отказался от военного стиля в одежде и обуви на встрече с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Тогда Зеленский выбрал пиджак, футболку и брюки в черных тонах. Кроме того, он надел кроссовки на платформе того же цвета.

