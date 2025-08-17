Ценности
16:52, 17 августа 2025
Ценности

Зеленского заметили в обуви на платформе на встрече с главой ЕК в Брюсселе

Зеленского заметили в обуви на платформе на встрече с Урсулой фон дер Ляйен
Мария Винар

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от военного стиля в одежде и обуви на встрече с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Об этом пишет Life.ru.

Журналисты издания заметили, что Зеленский сменил привычный для него стиль. Так, он выбрал для встречи пиджак, футболку и брюки в черных тонах. Кроме того, он надел кроссовки на платформе того же цвета.

Помимо совместной с главой ЕК пресс-конференции, Зеленский примет участие в заседании «Коалиции желающих». После этого завтра, 18 августа, он отправится в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. При этом к их диалогу также присоединится фон дер Ляйен.

В июне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дважды за неделю посетил официальные мероприятия в одном и том же костюме.

