Жена лично награжденного Путиным Героя России указала на одну деталь в его исчезновении

Асылханова: Номер машины, в которую сел пропавший Герой России, неизвестен

Номер и марка машины, в которую сел лично награжденный президентом Владимиром Путиным Герой России Алексей Асылханов перед исчезновением, остаются неизвестны. На эту деталь указала жена пропавшего Валерия, передает ТАСС.

При расследовании исчезновения военнослужащего камерам видеонаблюдения удалось установить, что перед тем, как пропасть без вести, мужчина сел в некий автомобиль. Однако ни машину, ни самого россиянина до сих пор не нашли.

«Говорят, что вообще не удалось определить ни номера, ни марку», — отметила Асылханова в беседе с журналистами.

Об исчезновении Асылханова стало известно 3 апреля. Сообщалось, что в тот день он вышел из квартиры с сумкой и пакетом, а затем сел в автомобиль к неизвестному. Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день. По ее словам, Алексей сказал, что ушел на работу около четырех часов дня, при этом обычно он работал в первой половине дня.