11:58, 14 апреля 2026Россия

Жена лично награжденного Путиным Героя России указала на одну деталь в его исчезновении

Асылханова: Номер машины, в которую сел пропавший Герой России, неизвестен
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Номер и марка машины, в которую сел лично награжденный президентом Владимиром Путиным Герой России Алексей Асылханов перед исчезновением, остаются неизвестны. На эту деталь указала жена пропавшего Валерия, передает ТАСС.

При расследовании исчезновения военнослужащего камерам видеонаблюдения удалось установить, что перед тем, как пропасть без вести, мужчина сел в некий автомобиль. Однако ни машину, ни самого россиянина до сих пор не нашли.

«Говорят, что вообще не удалось определить ни номера, ни марку», — отметила Асылханова в беседе с журналистами.

Об исчезновении Асылханова стало известно 3 апреля. Сообщалось, что в тот день он вышел из квартиры с сумкой и пакетом, а затем сел в автомобиль к неизвестному. Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день. По ее словам, Алексей сказал, что ушел на работу около четырех часов дня, при этом обычно он работал в первой половине дня.

    Последние новости

    Суд вынес приговор дрейфовавшему 67 дней в Охотском море россиянину. В том путешествии он потерял двоих родственников

    Российские разведчики без единого выстрела провели операцию в тылу ВСУ

    Двух российских судей заподозрили в получении взяток

    Воспитательница из российского детского сада попала под следствие

    Парапланеристы почувствовали неприятный запах и наткнулись на тело туриста

    Популярное приложение Microsoft похоронят

    В России предупредили о росте цен на интернет на 30 процентов

    Раскрыт новый способ вербовки российской молодежи для терактов и диверсий

    Во Франции призвали «прекратить этот бред» с финансированием Зеленского

    Раскрыты подробности об оказавшейся в заложниках россиянке в букмекерской конторе

    Все новости
