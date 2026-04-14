Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша раскрыла стоимость закупки «недорогими продуктами»

Блогерша Мадрид заявила, что потратила на овощи и креветки в США 32 тыс. рублей
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: Ksenia Hoffman / YouTube

Блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), живущая в США, рассказала, сколько потратила на заказ «недорогих продуктов» в американском магазине. Об этом она высказалась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Шабашова решила заказать продукты к праздничному столу на свой день рождения. «Внимание, там нет ничего дорого. Овощи... Креветки только единственное дорогое, но их немножко. Фрукты, ягоды и снеки. 370 долларов. 32 тысячи рублей», — заявила она.

Мадрид добавила, что также планировала заказать еду из ресторана, торт и купить алкоголь. По словам блогерши, за всю еду на праздник она потратит около 100 тысяч рублей.

В конце декабря 2025 года Шабашова рассказала, что переехала в США. Она поступила на филиал Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе, где будет учиться на режиссера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok