Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:08, 15 апреля 2026Спорт

40-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в сезоне НХЛ

Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в сезоне НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голевой передачей в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026 с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 15 апреля, и завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. Овечкин также имел шанс забросить шайбу, но не попал в пустые ворота.

40-летний россиянин провел все 82 матча регулярки в нынешнем сезоне, забросил 32 шайбы и сделал 32 ассиста. Он является лучшим снайпером своей команды, а в списке бомбардиров делит первое место с канадцем Томом Уилсоном (30+34).

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Он выступает за команду с 2005-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok