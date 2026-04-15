Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 15 апреля 2026

Аэропорт Гагарин в Саратове вернулся к работе

Зарина Дзагоева
Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Еще один российский аэропорт вернулся к работе утром 15 апреля после введенных ограничений — речь идет об авиагавани Гагарин в Саратове. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты был снят в 06:25 утра по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности воздушных судов.

Ранее сообщалось, что самолет RA-73680, принадлежащий авиакомпании «Аврора», подал сигнал бедствия, находясь в аэропорту Владивостока. Уточняется, что борт не успел взлететь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Хельсинки назвал отвратительной поездку финских детей в Крым. В Госдуме не поняли, что его задело, и дали один совет

    Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

    В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

    В ПСЖ восхитились игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

    Обыски у создателей крупнейшей схемы уклонения от НДС попали на видео

    Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

    Распространенную у женщин инфекцию захотели признать ИППП

    Устаревшую Windows 10 внезапно обновили

    Летавшие на Ближний Восток самолеты предложили перевести на рейсы внутри России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok