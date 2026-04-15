Росавиация: Аэропорт Гагарин в Саратове вернулся к работе 15 апреля

Еще один российский аэропорт вернулся к работе утром 15 апреля после введенных ограничений — речь идет об авиагавани Гагарин в Саратове. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты был снят в 06:25 утра по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности воздушных судов.

Ранее сообщалось, что самолет RA-73680, принадлежащий авиакомпании «Аврора», подал сигнал бедствия, находясь в аэропорту Владивостока. Уточняется, что борт не успел взлететь.