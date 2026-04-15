Самолет подал сигнал бедствия в российском аэропорту

Shot: Самолет «Авроры» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока

Самолет RA-73680, принадлежащий авиакомпании «Аврора», подал сигнал бедствия, находясь в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия 7700, который может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, около 03:30 по московскому времени (10:30 по времени Владивостока). Уточняется, что самолет не успел взлететь — он остановился в конце воздушной гавани.

Пока неизвестно, что стало причиной подачи сигнала. На доступных сервисах история передвижения самолета отсутствует.

