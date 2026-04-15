Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 15 апреля 2026Мир

Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Переговоры вокруг Ирана проходят негладко. Об этом РИА Новости сообщил арабский дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

«Роль посредников заключается в предложении альтернатив для решения проблемных вопросов», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, какие именно темы вызывают трудности в диалоге.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что цель США в ходе переговоров с Ираном заключается в том, чтобы в итоге заключить сделку, которая приведет к нормализации двусторонних экономических отношений. По его словам, американский лидер Дональд Трамп не настроен на заключение «мелкой сделки».

Политик пояснил, что это очень простое предложение, однако ни один другой президент США не мог его сделать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok