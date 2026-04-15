Артемий Лебедев назвал самых мерзких людей

19:18, 15 апреля 2026

Блогер Лебедев назвал самыми мерзкими людьми тех, кто «качает права»
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, каких людей считает самыми мерзкими. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

В выпуске Лебедева возмутила новость о том, что бывшая сотрудница блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подала на него в суд, так как он отказался выплатить компенсацию за прекращение работы из-за ее беременности. При этом уточнялось, что женщина работала с Варламовым неофициально.

«Если ты работал и был на все согласен, значит, ты был участник этих трудовых отношений. Поэтому не *** и захлопни варежку. Самые мерзкие люди на свете — это люди, которые качают свои права, пользуясь тем, что они используют какие-то рычаги в законодательстве», — сказал дизайнер.

Ранее Лебедев дал совет разведенным мужчинам. Он, в частности, порекомендовал им не конфликтовать с бывшими женами.

