20:45, 15 апреля 2026

Участникам домовых чатов назвали повод для штрафа

За размещение в домовом чате данных соседей грозит штраф до 300 тыс. рублей
Виктория Клабукова

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Размещение в домовом чате данных соседей без их согласия влечет за собой штраф. Об этом агентству РИА Новости рассказал директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.

Как напоминает эксперт, публикация чужих данных без согласия владельцев расценивается как неправомерная обработка персональных данных, что считается административным правонарушением. Это прописано в части 1 статьи 13.11 КоАП РФ и предусматривает штраф. Размер взыскания зависит от того, кто размещал персональные данные.

Для физлиц сумма ограничивается 10-15 тысячами рублей, для должностных лиц штраф увеличивается до 50-100 тысяч, а для юрлиц сумма варьируется от 150 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастает до 15-30 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч рублей для должностных лиц и 300-500 тысяч рублей для юридических.

Ранее россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыка на балконе. «Тихий ужин» с мангалом на балконе обернется для нарушителя штрафом в 15 тысяч рублей, а за массовое барбекю с ущербом — в 50 тысяч рублей.

