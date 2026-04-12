11:53, 12 апреля 2026

Россиянам рассказали об ответственности за жарку шашлыков на балконе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bozhena Melnyk / Shutterstock / Fotodom  

Жарка шашлыков на балконе — это не только риск для жизни и здоровья, но и нарушение закона. Об этом РИА Новости заявила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.

Такие действия квалифицируются по статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), а штрафы зависят от масштаба и последствий. За «тихий ужин» с мангалом на балконе — до 15 тысяч рублей, а за массовое мероприятие, повлекшее ущерб многоквартирному дому или соседям — до 50 тысяч рублей, рассказала юрист.

Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа достигает 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей, добавила эксперт. Кроме того, деятельность организации может быть приостановлена на срок до 30 суток.

Ранее сообщалось, что неправильное размещение мангала на дачном участке также может привести к штрафу.

