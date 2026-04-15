Число жертв стрельбы в турецкой школе выросло до девяти

В Турции число жертв стрельбы в средней школе в провинции Кахраманмараш увеличилось до девяти. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на министра внутренних дел государства Мустафу Чифтчи.

Тринадцатилетний стрелявший также погиб. Мотивы его поступка неизвестны, отмечается, что стрелял он наугад в двух классах.

Задержан отец подозреваемого — бывший полицейский. По мнению следствия, оружие, из которого стрелял несовершеннолетний, принадлежало его отцу.

О стрельбе в средней школе турецкого города Кахраманмараш стало известно 15 апреля. На место происшествия прибыл спецназ.