Дачников призвали бороться с мхом

Депутат Чаплин: Мох на дачном участке — сигнал о проблемах

Мох на дачном участке является проблемой. С деревьев его нужно счищать ранней весной или осенью деревянным скребком или жесткой щеткой, а после ствол обработать 1-процентной бордоской жидкостью или 3-5-процентным медным купоросом. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, что мох появляется в кислой среде (pH ниже 5-6), где слишком влажно или мало солнца. Сам по себе мох деревьям не вредит, однако под ним размножаются грибки и вредители, поэтому его нужно удалять. Кроме вышеуказанного способа депутат посоветовал опрыскать деревья 5-процентным железным купоросом, тогда через несколько дней мох отпадет сам. Важно учитывать, что такой способ применяют только в период покоя.

Чтобы убрать мох с земли, для начала почву необходимо раскислить: внести доломитовую муку или известь, перекопать. Далее следует создать дренаж, чтобы вода не застаивалась, и проредить кроны для доступа солнца. После этого мох можно вычесать граблями или обработать железным купоросом.

Депутат отметил, что, если условия не изменить, мох вернется.

