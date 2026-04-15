17:51, 15 апреля 2026

Дачников призвали бороться с мхом

Депутат Чаплин: Мох на дачном участке — сигнал о проблемах
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мох на дачном участке является проблемой. С деревьев его нужно счищать ранней весной или осенью деревянным скребком или жесткой щеткой, а после ствол обработать 1-процентной бордоской жидкостью или 3-5-процентным медным купоросом. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, что мох появляется в кислой среде (pH ниже 5-6), где слишком влажно или мало солнца. Сам по себе мох деревьям не вредит, однако под ним размножаются грибки и вредители, поэтому его нужно удалять. Кроме вышеуказанного способа депутат посоветовал опрыскать деревья 5-процентным железным купоросом, тогда через несколько дней мох отпадет сам. Важно учитывать, что такой способ применяют только в период покоя.

Чтобы убрать мох с земли, для начала почву необходимо раскислить: внести доломитовую муку или известь, перекопать. Далее следует создать дренаж, чтобы вода не застаивалась, и проредить кроны для доступа солнца. После этого мох можно вычесать граблями или обработать железным купоросом.

Депутат отметил, что, если условия не изменить, мох вернется.

Ранее Никита Чаплин назвал обязательные весенние шаги для улучшения урожая.

