Экономика
14:27, 15 апреля 2026Экономика

Десяткам стран мира предсказали скачок инфляции

ЕБРР: Инфляция в ряде стран вырастет на полтора процента из-за иранского кризиса
Кирилл Луцюк

Фото: Marton Monus / File Photo / Reuters

Продолжение войны на Ближнем Востоке грозит ряду стран замедлением темпов экономического роста и ускорением инфляции. Об этом заявила президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, чем дольше будет тянуться этот конфликт, тем болезненнее будут его последствия. По оценкам банка, нефтяные котировки надолго застрянут на отметке 100 долларов за баррель. А рост в странах, где работает эта организация, замедлится на 0,4 процентных пункта. Инфляция же там вырастет примерно на полтора процента.

По прогнозам Международного валютного фонда, если американо-иранский конфликт не завершится, а высокие цены на энергоносители не снизятся, то может разразиться глобальная рецессия, которая с 1980 года случалась всего четыре раза. Не исключено, что глобальный экономический рост может упасть ниже двух процентов в ближайшие два года, а общая инфляция достигнет шести процентов.

