17:01, 14 апреля 2026

Мировой экономике предсказали очень мрачное будущее

МВФ: Мир рискует оказаться на пороге глобальной рецессии
Кирилл Луцюк

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Если американо-иранский конфликт не прекратится, а высокие цены на энергоносители не пойдут вниз, то может разразиться глобальная рецессия, которая с 1980 года случалась всего четыре раза. Об этом предупредил Международный валютный фонд (МВФ). Выдержки из его доклада процитировало BBC.

Как полагают эксперты этой крупнейшей финансовой организации мира, в худшем случае глобальный экономический рост может упасть ниже двух процентов в ближайшие два года. Такое случится, если в 2026 году цена на нефть составит в среднем 110 долларов за баррель, а в 2027-м — 125 долларов. Кроме того, МВФ не исключает того, что общая инфляция может достичь 6 процентов.

Базовый прогноз фонда, предполагающий кратковременный конфликт и умеренное повышение цен на энергоносители, предсказывает, что в 2026 году мировая экономика вырастет только на 3,1 процента при общей инфляции в 4,4 процента. Более длительное закрытие Ормузского пролива означает и более глубокие и продолжительные последствия: рост в 2,5 процента в 2026-м и инфляция до 5,4 процента.

До этого мрачным прогнозом о будущем мировой экономики поделился президент Сербии Александр Вучич. Он не исключил, что грядущий кризис окажется самым сильным со времен Великой депрессии.

В 2025-м глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о мрачных перспективах 2026 года и призналась, что ее это очень беспокоит.

