Девушка годами подбрасывала мелочь в дом лучшей подруги по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Limp-Condition457 рассказала о необычном способе поддержки семьи лучшей подруги, оказавшейся в затруднительном финансовом положении. С ней она познакомилась относительно недавно — лишь в 2024 году.

«Я познакомилась с ней через общего друга, и мы сразу же нашли общий язык. Целое лето мы провели вместе: ходили в походы, ночевали друг у друга. Я люблю ее, она — мой мир, и она действительно спасла меня, когда я была в сложной жизненной ситуации. Более того, ее семья приютила меня, когда у меня были проблемы дома», — написала автор.

Она знала, что у семьи подруги есть финансовые проблемы, поэтому нередко делилась с ней едой и просто угощала шоколадками. Однажды та рассказала, что они с мамой в особо бедственные моменты устраивают «охоту за деньгами» по дому — ищут мелочь под диваном, подушками, в кучах белья и других местах.

Вот тогда все и началось. Я начала прятать мелочь — 20 пенсов, 50 пенсов, а иногда и пятифунтовые купюры — по всему дому. Каждый раз, приходя к ней домой, я оставляю около четырех фунтов в местах, где, как я знаю, они будут искать. Я делаю это, потому что очень их люблю. Я храню этот секрет целых два года и планирую делать это еще много-много лет.

