Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:33, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Shishkina / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Aang6Appa77 рассказала, как отомстила своей лучшей подруге, с которой они были неразлучны еще с колледжа. В последние годы девушки даже совместно снимали квартиру.

«Мы обе работаем в одной и той же нише — цифровом маркетинге и графическом дизайне. Последние пять лет я посвятила созданию очень узконаправленной репутации и портфолио, которым невероятно горжусь, поскольку на его совершенствование ушли тысячи часов неоплачиваемой сверхурочной работы», — объяснила автор.

У ее подруги дела шли неважно, она долгое время не могла найти нормальную работу, однако затем неожиданно объявила соседке, что получила руководящую должность в крупном агентстве, о работе в котором автор мечтала много лет.

«Я искренне радовалась за подругу, пока не увидела ее включенный ноутбук на кухне. На нем была открыта папка "Финальное портфолио". Присмотревшись, я поняла, что она просто сделала скриншоты моих лучших кампаний и кейсов, заменив мое имя на свое», — ужаснулась девушка.

Материалы по теме:
Как составить резюме для работы: шаблон и примеры. Что написать в резюме, чтобы позвали на собеседование?
Как составить резюме для работы: шаблон и примеры.Что написать в резюме, чтобы позвали на собеседование?
6 марта 2025
«Я поняла, что надо бежать» Россиянки в поисках работы попадают в сети сутенеров. Что происходит на таких собеседованиях?
«Я поняла, что надо бежать»Россиянки в поисках работы попадают в сети сутенеров. Что происходит на таких собеседованиях?
13 марта 2025
Коучинг: что это, базовые принципы и виды
Коучинг:что это, базовые принципы и виды
23 июня 2025

Однако когда она сказала подруге, что знает про ее обман, та даже не выглядела виноватой. Получившая работу девушка решила на ходу осваивать навыки, которых у нее нет. Автор в ответ потребовала, чтобы подруга во всем честно призналась нанявшей ее компании, однако та лишь рассмеялась.

«Тогда я сама отправила электронное письмо в HR-департамент, прикрепив оригинальные файлы с временными метками, доказывающими, что это все делала я. Они отозвали ее предложение о работе двумя часами позже. Кроме того, подругу внесли в черный список нескольких местных фирм», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась способом мести высокомерной соседке. По словам автора, та однажды оскорбила ее друга и назвала его «помоечником» из-за неопрятного внешнего вида.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Известный художник и автор скульптуры «Рука-стул» ушел из жизни

    Пушков заявил о фатальной ошибке США в санкционной войне с Россией

    Девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом

    Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

    Губернатор Севастополя показал страшные кадры последствий атаки ВСУ

    Устраивавшую секс-вечеринки для 14-летних школьников женщину признали виновной

    В США объяснили провал «Леопардов» на Украине

    Премьер страны ЕС жестко высказался о проделках Зеленского

    Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok