Девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом

Пользовательница Reddit с ником Aang6Appa77 рассказала, как отомстила своей лучшей подруге, с которой они были неразлучны еще с колледжа. В последние годы девушки даже совместно снимали квартиру.

«Мы обе работаем в одной и той же нише — цифровом маркетинге и графическом дизайне. Последние пять лет я посвятила созданию очень узконаправленной репутации и портфолио, которым невероятно горжусь, поскольку на его совершенствование ушли тысячи часов неоплачиваемой сверхурочной работы», — объяснила автор.

У ее подруги дела шли неважно, она долгое время не могла найти нормальную работу, однако затем неожиданно объявила соседке, что получила руководящую должность в крупном агентстве, о работе в котором автор мечтала много лет.

«Я искренне радовалась за подругу, пока не увидела ее включенный ноутбук на кухне. На нем была открыта папка "Финальное портфолио". Присмотревшись, я поняла, что она просто сделала скриншоты моих лучших кампаний и кейсов, заменив мое имя на свое», — ужаснулась девушка.

Однако когда она сказала подруге, что знает про ее обман, та даже не выглядела виноватой. Получившая работу девушка решила на ходу осваивать навыки, которых у нее нет. Автор в ответ потребовала, чтобы подруга во всем честно призналась нанявшей ее компании, однако та лишь рассмеялась.

«Тогда я сама отправила электронное письмо в HR-департамент, прикрепив оригинальные файлы с временными метками, доказывающими, что это все делала я. Они отозвали ее предложение о работе двумя часами позже. Кроме того, подругу внесли в черный список нескольких местных фирм», — заключила автор.

