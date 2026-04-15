16:22, 15 апреля 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников признался в частом употреблении мата

Врач Александр Мясников заявил, что часто ругается матом, когда злится
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что часто употребляет матерные слова. В этом он признался в разговоре с изданием «Радиоточка НСН».

Комментируя заявление доктора медицинских наук из Киргизии Турата Касымбекова о том, что ругательства негативно влияют на здоровье человека, Мясников назвал это утверждение бредом.

«На своем личном опыте я могу сказать: часто матерюсь, когда злюсь или в каких-то ситуациях, когда это от избытка эмоций. И прекрасно себя чувствую», — заявил Мясников. Он также добавил, что последний раз болел простудой, когда был ребенком и еще не знал нецензурных слов.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о целительной силе мата. По его мнению, ругательства помогают избавляться от болезней, так как создают позитивные вибрации.

