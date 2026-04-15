Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:52, 15 апреля 2026

Долина рассказала о любви к театру и винилу

Певица Долина заявила, что любит винил и ей очень часто дарят пластинки
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина рассказала о своей любви к винилу и театру, а также назвала себя независимой от начальников. Слова артистки передает НСН.

В Москве состоялась премьера спектакля Михаила Барщевского «Мечты Фемиды», одну из главных ролей в котором сыграла Лариса Долина.

«Театр с некоторых пор имеет в моей жизни большое значение. Если, когда я пою на сольных концертах, это ощущение абсолютного счастья, то театр — это полет в космос», — поделилась певица.

Долина отметила, что она в профессии уже 55 лет. «Из них первые лет 20 я подчинялась: кто-то был моим художественным руководителем, дирижером и так далее, я не принадлежала сама себе и мне надо было слушать своих начальников. Это, к счастью, прошло», — заявила артистка.

Певица призналась в любви к винилу. «Я недавно выпустила виниловый диск с новыми песнями. Зная, что я люблю винил, мне очень часто дарят пластинки, и у меня уже собралась довольно приличная коллекция», — рассказала Долина. Она отметила, что винил сегодня получил «новое рождение».

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал участие певицы Ларисы Долиной в спектакле и роль юриста Михаила Барщевского в этом проекте. По его мнению, речь идет не просто о театре, а о попытке вернуть внимание к артистке. Он добавил, что история с квартирой по-прежнему влияет на ее карьеру. Концерты сократились, гастроли «посыпались», а отношение публики изменилось, подчеркнул критик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok