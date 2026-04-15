Долина рассказала о любви к театру и винилу

Певица Долина заявила, что любит винил и ей очень часто дарят пластинки

Певица Лариса Долина рассказала о своей любви к винилу и театру, а также назвала себя независимой от начальников. Слова артистки передает НСН.

В Москве состоялась премьера спектакля Михаила Барщевского «Мечты Фемиды», одну из главных ролей в котором сыграла Лариса Долина.

«Театр с некоторых пор имеет в моей жизни большое значение. Если, когда я пою на сольных концертах, это ощущение абсолютного счастья, то театр — это полет в космос», — поделилась певица.

Долина отметила, что она в профессии уже 55 лет. «Из них первые лет 20 я подчинялась: кто-то был моим художественным руководителем, дирижером и так далее, я не принадлежала сама себе и мне надо было слушать своих начальников. Это, к счастью, прошло», — заявила артистка.

Певица призналась в любви к винилу. «Я недавно выпустила виниловый диск с новыми песнями. Зная, что я люблю винил, мне очень часто дарят пластинки, и у меня уже собралась довольно приличная коллекция», — рассказала Долина. Она отметила, что винил сегодня получил «новое рождение».

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал участие певицы Ларисы Долиной в спектакле и роль юриста Михаила Барщевского в этом проекте. По его мнению, речь идет не просто о театре, а о попытке вернуть внимание к артистке. Он добавил, что история с квартирой по-прежнему влияет на ее карьеру. Концерты сократились, гастроли «посыпались», а отношение публики изменилось, подчеркнул критик.