Участие Долиной в спектакле со сценой жилищного обмана объяснили

15:40, 15 апреля 2026

Рудченко: Долина пытается вернуть интерес публики спектаклем «Мечты Фемиды»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал участие певицы Ларисы Долиной в спектакле и роль юриста Михаила Барщевского в этом проекте. По его мнению, речь идет не просто о театре, а о попытке вернуть внимание к артистке. Слова эксперта передает «Царьград».

Ранее стало известно, что Барщевский поставил спектакль «Мечты Фемиды» и пригласил Долину на одну из ролей. Постановка уже вызвала обсуждение в соцсетях из-за сцены, где героиня сталкивается с потерей жилья. Интернет-пользователи увидели в этом параллели с личной историей певицы.

«Я думаю, Барщевский и Долина решили использовать инструмент мягкой силы и через спектакль донести свою позицию», — отметил Рудченко. Он считает, что таким способом команда пытается вернуть интерес публики к певице после удара по репутации.

По словам эксперта, подобный ход выглядит продуманным и может быть частью более широкой стратегии. Он добавил, что история с квартирой по-прежнему влияет на карьеру артистки. Концерты сократились, гастроли «посыпались», а отношение публики изменилось.

«Это возможность опять быть в информационной повестке, возможность и попытка репутацию вернуть. Ну и конечно, заработать на этой громкой истории», — подчеркнул Рудченко.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина исполнила роль адвоката в спектакле «Мечта Фемиды», один из эпизодов в котором посвящен пенсионерке, ставшей жертвой мошенников. По сюжету, пенсионерке предложили продать дом и прописаться в городской квартире, а в итоге продали и квартиру. Отмечается, что в этот момент Долина рассмеялась.

