18:34, 15 апреля 2026Мир

Генсек НАТО пообещал предоставить Киеву многомиллиардную помощь

Генсек Рютте: НАТО в 2026 году предоставит Украине военную помощь на $60 млрд
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Североатлантический альянс в 2026 году предоставит Украине военную помощь на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает агентство Anadolu.

«Мы должны обеспечить Украине необходимую поддержку. Все союзники должны увеличить инвестиции для достижения цели в 60 миллиардов долларов в сфере поддержки безопасности и обороны Украины в этом году», — сказал он.

Рютте отметил, что поддержка Киева сейчас «важна как никогда», добавив, что «слишком мало стран несут на себе слишком большую часть бремени».

Ранее стало известно, что поражение партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии не приведет к немедленной разблокировке кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Украины, несмотря на ожидания Брюсселя и Киева.

