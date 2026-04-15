00:10, 15 апреля 2026Россия

Глава Дагестана прокомментировал слухи об отставке

Марина Совина
Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя слухи о его отставке, назвал себя солдатом верховного главнокомандующего. Его слова приводит ТАСС.

Меликов отметил, что его судьба зависит от решения президента России Владимира Путина. «Где он мне прикажет быть в тот или иной момент начиная с определенных регионов заканчивая другими какими-то местами. Я буду там, где он определит мое дальнейшее место», — сказал он.

Глава республики добавил, что больше не хочет обсуждать эту тему, подчеркнув, что «всему свое время».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщили, что Меликов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз могут покинуть свои посты.

