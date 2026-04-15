Готовность Китая и Индии пережить блокаду Ормузского пролива оценили

CNBC: Трамп поставил под удар экономику Индии и отношения с Китаем

Начав блокаду Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп поставил под угрозу отношения Вашингтона с Пекином. Об этом сообщил канал CNBC.

Причиной таких выводов стал тот факт, что почти 98 процентов иранского нефтяного экспорта отправляется в Китай. Поэтому, как полагает вице-президент Института политики Азиатского общества Венди Катлер, иранский конфликт может сорвать попытки Белого дома наладить контакты с КНР. Пекин уже ужесточил позицию относительно блокады пролива. МИД этой страны БРИКС назвал такие шаги США опасными и безответственными. А угрозы Трампа ввести 50-процентные пошлины на китайские товары, если КНР будет продавать оружие Ирану, в Пекине назвали клеветническими и злонамеренными заявлениями.

Канал обратил внимание, что по состоянию на 14 апреля в море находилось около 157,7 миллиона баррелей иранской нефти, причем почти 98 процентов из них предназначались для Китая. Кроме того, стратегические и коммерческие запасы нефти Китая, а также баррели, находящиеся в пути, покрывают более 120 дней чистого импорта этой страны. Однако даже если Китай потеряет иранскую нефть, он смягчит удар, диверсифицировав источники поставок и вернувшись к использованию угля.

А вот положение Индии не такое надежное. Как отметил CNBC, она все чаще ощущает, что интересы США противоречат ее собственным. Сильная зависимость Нью-Дели от импорта энергоносителей делает ее все более уязвимой перед экономическими последствиями конфликта. Но к серьезному ухудшению отношений с Вашингтоном эта страна не готова. Как заявил аналитик Арпит Чатурведи, по мере усиления американской блокады Индия, вероятно, прекратит импорт нефти из Ирана.

Однако Индия не так подготовлена к сбоям поставок нефти, как Китай. Это делает ее одной из наиболее уязвимых к блокаде Ормузского пролива стран. Накопленных запасов нефти ей хватит меньше чем на 60 дней. Кроме того, она остро нуждается в сжиженном нефтяном газе (СНГ). Имеющихся резервов этого топлива ей хватит лишь две-три недели спроса, если импорт прекратится. А между тем почти весь этот газ она получает из стран Ближнего Востока. Если этот источник иссякнет, то ей придется переключаться на поставки из США, России и Австралии.

По данным издания The New York Times, война в Иране усилила зависимость Индии от возобновляемых источников энергии, а значит, и от Китая, который производит большую часть соответствующего оборудования.