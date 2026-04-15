Иран использовал разведспутник Китая для ударов по базам США

Иран использовал китайский спутник для атак на американские базы

Иран использовал китайский разведывательный спутник для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на утекшие секретные документы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным издания, речь идет о спутнике TEE-01B, который был построен и запущен китайской компанией Earth Eye Co в конце 2024 года. Сразу после вывода на орбиту управление аппаратом по схеме «орбитальной поставки» перешло к аэрокосмическим силам КСИР. Стоимость сделки составила около 250 миллионов юаней.

В марте текущего года спутник вел съемку американских объектов до и после ракетных атак. В объектив попала авиабаза Принц-Султан в Саудовской Аравии, где 14 марта президент США Дональд Трамп подтвердил повреждение американских самолетов. Также под наблюдением находились база Муваффак-Салти в Иордании, объекты у штаба Пятого флота США в Бахрейне и аэропорт Эрбиля в Ираке.

В рамках сделки КСИР получил доступ к глобальной сети наземных станций связи китайской компании Emposat, что позволило оперативно управлять спутниковыми данными. Китайское посольство в Вашингтоне назвало данные FT «спекулятивной дезинформацией», тогда как Трамп пригрозил Пекину «большими проблемами» в случае военной поддержки Ирана.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести в отношении Китая дополнительные пошлины в случае военной поддержки Ирана. Он подчеркнул, что в тарифных войнах нет победителей.