CNN: Иран начал расчищать входы в подземные базы с ракетными установками

Иранские военные начали расчищать заблокированные входы в подземные базы с ракетными установками, передает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

На кадрах видно, как спецтехника выгребает щебень из заваленных туннелей в самосвалы. Журналисты отметили, что США и Израиль наносили удары по входам в укрытия, чтобы заблокировать Тегерану доступ к вооружению.

Источники в американской разведке считают, что около половины иранских установок не были повреждены, при этом многие из них оказались заперты под землей.

Ранее сообщалось, что разведка США не знает, сколько ракет имеется у Ирана в подземных хранилищах.