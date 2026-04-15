Квартирный вопрос лишил российскую пенсионерку жизни

16:41, 15 апреля 2026Силовые структуры

В Москве суд приговорил двух мужчин за убийство пенсионерки из-за квартиры
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве суд вынесен приговор в отношении двоих мужчин, которые расправились с 70-летней пенсионеркой из-за квартирного вопроса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России.

Одного фигуранта лишили свободы на 19 с половиной лет: первые 15 лет он проведет в тюрьме, остальное время будет в колонии строгого режима. Второй фигурант приговорен к 23 годам. Он также проведет первые 15 лет в тюрьме, а остальные годы — в колонии строгого режима.

По версии следствия, 43-летний фигурант решил завладеть квартирой своей пожилой знакомой, кадастровая стоимость которой оценивалась в более чем 13 миллионов рублей. Он изготовил поддельный паспорт пенсионерки, нашел внешне похожую женщину и оформил на нее доверенность в Тамбовской области. Через подставных лиц он подал документы на приватизацию, но Департамент городского имущества Москвы выявил нарушения и отказал.

Тогда мужчина привлек 66-летнего сообщника, который избил пенсионерку до смерти. Чтобы скрыть преступление, ее вывезли в Липецкую область и закопали. При этом в доме одного из осужденных нашли останки жертвы.

