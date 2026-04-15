Депутат АдГ Оттен: Канцлер Мерц втягивает Германию в конфликт на Украине

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по иностранным делам Герольд Оттен прокомментировал действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении конфликта на Украине. Слова Оттена приводит РИА Новости.

По мнению депутата, попытками расширить партнерство с Киевом и выделить ему кредиты, Мерц все глубже втягивает Германию в конфликт на Украине.

«В то время как США берегут свои запасы, Германия вновь должна выступать в роли безграничного спонсора и поставщика оружия. Вместо того чтобы стимулировать размещение украинских оборонных предприятий в Германии и подталкивать молодых украинцев к возвращению на фронт, ответственные лица должны, наконец, сделать ставку на дипломатию», — сказал он.

Политик добавил, что жертвующие интересами Берлина ради Украины в НАТО действуют безответственно и небрежно.