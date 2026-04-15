Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:40, 15 апреля 2026

Москвичам назвали срок первой грозы

Синоптик Ильин: Первая гроза придет в Москву не раньше конца апреля
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Первая весенняя гроза придет в Москву не раньше конца апреля. Такой срок назвал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Ридус».

«Грозы в апреле — нечастое явление в нашем регионе. Можно забыть про грозовые облака до конца месяца», — заявил синоптик. По словам Ильина, в целом эти сроки соответствуют климатической норме.

Метеоролог добавил, что в третьей декаде апреля над столичным регионом пройдет достаточно хороший теплый фронт с сильными дождями. На этом фоне как раз и может сформироваться грозовой фронт, уточнил Ильин.

В Подмосковье в среду, 15 апреля, уже прошла первая весенняя гроза. Она наблюдалась после 15:00 в Дмитрове, где воздух к этому времени прогрелся до плюс 15,3 градуса. Гроза сопровождалась ливневым дождем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok