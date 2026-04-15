Москвичам назвали срок первой грозы

Синоптик Ильин: Первая гроза придет в Москву не раньше конца апреля

Первая весенняя гроза придет в Москву не раньше конца апреля. Такой срок назвал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Ридус».

«Грозы в апреле — нечастое явление в нашем регионе. Можно забыть про грозовые облака до конца месяца», — заявил синоптик. По словам Ильина, в целом эти сроки соответствуют климатической норме.

Метеоролог добавил, что в третьей декаде апреля над столичным регионом пройдет достаточно хороший теплый фронт с сильными дождями. На этом фоне как раз и может сформироваться грозовой фронт, уточнил Ильин.

В Подмосковье в среду, 15 апреля, уже прошла первая весенняя гроза. Она наблюдалась после 15:00 в Дмитрове, где воздух к этому времени прогрелся до плюс 15,3 градуса. Гроза сопровождалась ливневым дождем.