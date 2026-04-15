Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 15 апреля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде

Синоптик Тишковец: В столице в среду ожидается кратковременный дождь
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В Москве в среду, 15 апреля, ожидается облачная погода и кратковременный дождь. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За минувшие сутки в Москве выпало от 2 до 5 миллиметров осадков, по югу области от 7 до 12 миллиметров. В настоящее время в Москве наблюдается по-майски теплая погода.

В течение дня столичный регион будет находиться на орбите влияния высотного циклона с центром над Трубчевском Брянской области и под влиянием связанного с ним холодного атмосферного фронта. Ожидается преобладание облачной погоды, пройдет кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-15 градусов, что незначительно превышает климатическую норму.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Москве прогнозируется майское тепло. С четверга, 16 апреля, показания термометров войдут в рамки майского климата, когда после полудня температура повышается до плюс 16-18 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok