Москвичам рассказали о погоде

Синоптик Тишковец: В столице в среду ожидается кратковременный дождь

В Москве в среду, 15 апреля, ожидается облачная погода и кратковременный дождь. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За минувшие сутки в Москве выпало от 2 до 5 миллиметров осадков, по югу области от 7 до 12 миллиметров. В настоящее время в Москве наблюдается по-майски теплая погода.

В течение дня столичный регион будет находиться на орбите влияния высотного циклона с центром над Трубчевском Брянской области и под влиянием связанного с ним холодного атмосферного фронта. Ожидается преобладание облачной погоды, пройдет кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-15 градусов, что незначительно превышает климатическую норму.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Москве прогнозируется майское тепло. С четверга, 16 апреля, показания термометров войдут в рамки майского климата, когда после полудня температура повышается до плюс 16-18 градусов.