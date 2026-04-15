На юге России поднялись реки

11:37, 15 апреля 2026

Синоптик Макарова: Реки на юге европейской части РФ поднялись до полутора метров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На юге европейской территории РФ уровень воды в ряде рек поднялся на 0,4-1,5 метра. Об этом предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с ТАСС.

Речь идет о водоемах Краснодарского края, Адыгеи, Северной Осетии, Чечни и Дагестана. «15-го числа на реках Дагестана, Северной Осетии ожидается рост уровня воды до неблагоприятных отметок», — поделилась информацией синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что волна весеннего половодья уходит в Сибирь. Самый интенсивный рост уровня воды в последние дни наблюдался на реке Томь возле Томска и села Козюлино из-за образовавшихся заторов льда. По состоянию на понедельник, 13 апреля, он превысил опасную отметку сразу на нескольких реках — Томи, Чулыме, Алее и Кулунде.

