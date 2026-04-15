Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
У не испытывавшей ни единого симптома женщины диагностировали рак

Илья Пятыго

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии у 45-летней учительницы Марианжелы де Бриту Перейры Умехары врачи нашли рак, хотя она не испытывала ни единого симптома этого заболевания. Историю женщины рассказало издание Metropoles.

Умехара на протяжении всей жизни тщательно следила за здоровьем. К примеру, она регулярно проходила профилактические осмотры у гинеколога. В ходе одного из них, который состоялся менее чем через год после предыдущего, у бразильянки обнаружили рак шейки матки.

Отмечается, что учительница не испытывала типичные для этого заболевания симптомы, такие как боль или кровотечение. Уже через две недели после постановки диагноза ей удалили матку. Тем не менее после хирургического вмешательства преподавательнице понадобилось дополнительно провести несколько сеансов лучевой терапии.

Сейчас Умехара находится в ремиссии. Раз в полгода она проходит контрольные обследования. Женщина призналась, что каждый поход к врачу сопровождается тревогой, но она все равно регулярно посещает больницу.

Ранее онколог Владимир Сенько перечислил привычки, повышающие риск развития рака. По его словам, существуют исследования, которые доказали связь избыточного веса, возникающего из-за переедания и недостатка физической активности, с меланомой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Россиянин несколько лет насиловал несовершеннолетнюю и оправдал терроризм

    Отметившая 38-летие Кристина Асмус показала внешность на детском фото

    Военный эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    Россияне поставили рекорд по визитам в одну страну Азии

    Мигранты-рецидивисты проникли в российский детский центр

    У не испытывавшей ни единого симптома женщины диагностировали рак

    В России высказались об идее США и Европы создать военный блок с Украиной

    Бывший муж превратил в ад жизнь россиянки

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok