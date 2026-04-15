Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:17, 15 апреля 2026

Неспособность Трампа принять условия по Ирану объяснили

Экс-дипломат Фриман: Трамп не примет условия Ирана, не признав поражение
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не способен согласиться с условиями Ирана на переговорах, так как это фактически означало бы признание поражения с его стороны, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

«Возобновление атак на Иран противоречило бы его заявлениям о победе. Повторение подобных действий не привело бы к другому результату», — отметил Фриман.

По словам собеседника агентства, даже если Израиль будет пытаться склонить Трампа к возобновлению ударов по Ирану, у него, как утверждается, нет оснований для такого решения.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что после того, как операция в Иране завершится, Вашингтон переключит свое внимание на отношение с Азией и другими регионами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok