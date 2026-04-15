23:43, 14 апреля 2026Мир

В США пообещали переключиться на другие страны после завершения военной операции в Иране

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того, как США завершат военную операцию в Иране, Вашингтон намерен сконцентрироваться на отношениях с Азией и другими регионами. Об этом сообщил постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в беседе с телеканалом Fox News.

Дипломат ответил тем, кто постоянно спрашивает о «развороте к Азии». «Когда президент [США Дональд] Трамп наконец решит эту проблему, вновь и вновь засасывающую нас на Ближний Восток из-за насилия, которое экспортирует Иран, то мы сумеем по-настоящему сконцентрироваться на остальном мире», — объяснил Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что переговоры США и Ирана могут произойти в ближайшие два дня в Пакистане.

    Последние новости

    Зеленский предупредил об ударе по Украине

    Фигурантке дела о гибели пациентки в московской клинике избрали меру пресечения

    Семь школьниц избили одноклассницу и знакомую в Подмосковье

    В США пообещали переключиться на другие страны после завершения военной операции в Иране

    В Раде задали вопрос Зеленскому после его слов о роботах в зоне СВО

    ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожье

    Солдаты ВСУ начали экономить ракеты ПВО в ущерб результативности

    Зеленский допустил замедление поставок Patriot на Украину

    ЕС начал подготовку коалиции без США для содействия судоходству в Ормузе

    Рэпер нокаутировал бывшего футболиста сборной России в бою по правилам ММА

    Все новости
