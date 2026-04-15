В США пообещали переключиться на другие страны после завершения военной операции в Иране

Уолтц: США сконцентрируются на отношениях с Азией после операции в Иране

После того, как США завершат военную операцию в Иране, Вашингтон намерен сконцентрироваться на отношениях с Азией и другими регионами. Об этом сообщил постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в беседе с телеканалом Fox News.

Дипломат ответил тем, кто постоянно спрашивает о «развороте к Азии». «Когда президент [США Дональд] Трамп наконец решит эту проблему, вновь и вновь засасывающую нас на Ближний Восток из-за насилия, которое экспортирует Иран, то мы сумеем по-настоящему сконцентрироваться на остальном мире», — объяснил Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что переговоры США и Ирана могут произойти в ближайшие два дня в Пакистане.