09:12, 15 апреля 2026

Доктор Мясников заявил о сеющих вред представителях одной профессии

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: kitzcorner / Shutterstock / Fotodom  

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников резко высказался о представителях одной профессии. В своем Telegram-канале доктор заявил, что некоторые нутрициологи сеют вред.

«Почему я не люблю так называемых нутрициологов? Врачи-нутрициологи — это одно, [но] переквалифицировавшиеся дизайнеры и блогеры только сеют вред и умножают тревогу у психически нестабильных людей», — написал Мясников.

По его словам, это происходит в тех случаях, когда у человека есть орторексия — расстройство, при котором возникает навязчивое стремление к здоровому питанию. У людей с этим диагнозом питание превращается в систему жестких запретов, моральных оценок и постоянного контроля, а любое отступление вызывает тревогу, пояснил врач.

При этом не у всех, кто следит за питанием, есть такое расстройство, отметил Мясников. «Пока человек ест осознанно, но может быть гибким, не испытывает паники из-за неидеальной еды, не портит отношения, не голодает и не строит всю самооценку вокруг рациона — это обычно еще не расстройство», — уточнил специалист.

Ранее 72-летний Мясников опубликовал видео, где он выполняет упражнение в одних штанах. В ролике доктор показал, как правильно подтягиваться на турнике.

