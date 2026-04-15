Доктор Мясников заявил о сеющих вред представителях одной профессии

Врач Александр Мясников заявил, что некоторые нутрициологи сеют вред

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников резко высказался о представителях одной профессии. В своем Telegram-канале доктор заявил, что некоторые нутрициологи сеют вред.

«Почему я не люблю так называемых нутрициологов? Врачи-нутрициологи — это одно, [но] переквалифицировавшиеся дизайнеры и блогеры только сеют вред и умножают тревогу у психически нестабильных людей», — написал Мясников.

По его словам, это происходит в тех случаях, когда у человека есть орторексия — расстройство, при котором возникает навязчивое стремление к здоровому питанию. У людей с этим диагнозом питание превращается в систему жестких запретов, моральных оценок и постоянного контроля, а любое отступление вызывает тревогу, пояснил врач.

При этом не у всех, кто следит за питанием, есть такое расстройство, отметил Мясников. «Пока человек ест осознанно, но может быть гибким, не испытывает паники из-за неидеальной еды, не портит отношения, не голодает и не строит всю самооценку вокруг рациона — это обычно еще не расстройство», — уточнил специалист.

