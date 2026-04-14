72-летний доктор Мясников в одних штанах показал упражнение

Врач Мясников опубликовал видео, где он подтягивается на турнике в одних штанах

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников показал, как подтягивается на турнике. Видео, где он выполняет упражнение без футболки, было опубликовано в его Telegram-канале.

«Я всю жизнь подтягиваюсь, люблю подтягиваться, много подтягиваюсь, но подтягиваюсь хаотично, и я знаю, что неправильно. (...) Я думаю, в 72 года пора научиться правильно подтягиваться», — заявил Мясников, стоя перед камерой в одних штанах.

После этого доктор подошел к турнику и схватился руками за перекладину. Он объяснил, что во время выполнения упражнения нужно использовать не только руки, но и мышцы спины. По словам Мясникова, сначала нужно свести лопатки, после чего начать поднимать себя, при этом локти нужно направлять вниз и немного назад. Когда подбородок оказывается над перекладиной, необходимо остановиться на пять секунд, после чего опуститься вниз, добавил он.

Ранее Мясников отчитал россиян, которые не хотят лечить остеопороз. Он предупредил, что из-за этого заболевания можно получить тяжелые травмы, например, перелом позвоночника.