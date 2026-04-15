19:21, 15 апреля 2026

Инфляция в России обнулилась

Росстат сообщил о нулевой инфляции в период с 7 по 13 апреля
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В период с 7 по 13 апреля инфляция в России полностью остановилась, а среднесуточный прирост цен с начала апреля составил 0,013 процента, как и годом ранее на ту же дату. Об этом сообщает Росстат.

Отдельно в сегменте продовольственных товаров недельная инфляция снизилась до 0,03 процента (плодоовощная продукция подешевела на 0,15 процента), а в непродовольственных — до 0,05 процента. Общий нулевой результат обеспечили услуги, где цены за семь дней упали на 0,15 процента.

Начиная с середины марта ведомство фиксировало повышенный недельный уровень инфляции — 0,17-0,19 процента, так что нынешний результат подтверждает высокую волатильность этого индикатора. В прошлые годы в ценовых движениях в соседних периодах не наблюдалось столько резких скачков без явных внешних поводов.

Сильнее всего за неделю подорожало проживание в гостинице категории четыре или пять звезд — на 1,86 процента, а подешевела — поездка в отдельные страны Юго-Восточной Азии, на 7,77 процента.

Несмотря на такое замедление, рост цен с начала года по-прежнему остается выше, чем за последние десять лет. Такую динамику обеспечил беспрецедентно высокий показатель первых недель января, обеспеченный повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов.

Ранее 15 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства и Центробанка объяснить, почему текущие показатели по росту пока не соответствуют официальным прогнозам, в январе-феврале ВВП России сократился на 1,8 процента, а в минусе оказались даже такие системообразующие отрасли, как строительство и промышленное производство в целом.

