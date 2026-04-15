Один металл рекордно подорожал

Фьючерсы на серебро на бирже Comex превысили 80 долларов за тройскую унцию

Фьючерсы на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысили 80 долларов за тройскую унцию. О рекордном подорожании драгоценного металла свидетельствуют данные торгов.

Майские контракты на поставку серебра подорожали до столь высокого уровня впервые с 18 марта. На максимуме стоимость драгоценного металла поднималась до 80,315 за тройскую унцию, прибавив 0,98 процента.

Мировые цены на золото и серебро перешли к заметному росту на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В начале марта серебро дорожало на 5,81 процента, до 89,43 доллара. Позднее его стоимость обрушилась ниже отметки в 65 долларов за тройскую унцию, это произошло впервые с 5 февраля.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов объяснял стремительное удешевление серебра спекуляциями трейдеров, которые поспешили зафиксировать прибыль, когда котировки демонстрировали противоположную динамику.