08:16, 15 апреля 2026Экономика

Один металл рекордно подорожал

Фьючерсы на серебро на бирже Comex превысили 80 долларов за тройскую унцию
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Фьючерсы на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысили 80 долларов за тройскую унцию. О рекордном подорожании драгоценного металла свидетельствуют данные торгов.

Майские контракты на поставку серебра подорожали до столь высокого уровня впервые с 18 марта. На максимуме стоимость драгоценного металла поднималась до 80,315 за тройскую унцию, прибавив 0,98 процента.

Мировые цены на золото и серебро перешли к заметному росту на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В начале марта серебро дорожало на 5,81 процента, до 89,43 доллара. Позднее его стоимость обрушилась ниже отметки в 65 долларов за тройскую унцию, это произошло впервые с 5 февраля.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов объяснял стремительное удешевление серебра спекуляциями трейдеров, которые поспешили зафиксировать прибыль, когда котировки демонстрировали противоположную динамику.

    Последние новости

    Лавров отреагировал на отказ нового премьера Венгрии звонить Путину

    В России стали реже отказывать в автокредитах

    Доктор Мясников заявил о сеющих вред представителях одной профессии

    40-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в сезоне НХЛ

    В смерти 17-летней королевы красоты обвинили «полезный для здоровья» популярный энергетик

    Ирану предсказали непоправимый ущерб

    Россиянка описала опасность моря в Таиланде фразой «если запаниковать, можно не выбраться»

    Женщины оценили красоту мужчин по таблице умножения

    Возможность вывода ВСУ с территории ДНР оценили

    iPhone скопировали в Китае

    Все новости
