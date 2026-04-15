Один звонок из Минобороны решил судьбу бойца СВО

Звонок из Минобороны помог однорукому бойцу СВО Павловскому получить протез

В декабре 2023 года двое уроженцев Грузии избили однорукого ветерана СВО Виталия Павловского, сделавшего им замечание. С тех пор военный сталкивался с многочисленными трудностями относительно хода следствия, а также бюрократией, осложнившей получение протеза. Однако все решил один звонок из Минобороны, пишет «Царьград».

Виталий Павловский лишился левой руки в молодости из-за гангрены. Однако он все равно добился успехов в бодибилдинге и тайском боксе. Он также решил отправиться добровольцем на СВО и вернулся с медалью «За отвагу». В то же время после возвращения с СВО он столкнулся с массой проблем — от получения статуса ветерана до трудоустройства. Произошел и инцидент с избиением — дело под личный контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.

Хотя Виталий является участником СВО, на получение протеза у него ушло полтора года. Так, например, в апреле 2025 года Соцфонд отказал ему из-за отсутствия «рекомендаций». Прорыв произошел лишь после поездки в Москву за удостоверением ветерана боевых действий. Военный рассказал представителю Минобороны о проблемах с протезом — через несколько часов позвонили из Соцфонда, чуть позже пришел сертификат на протезирование.

«Я упертый человек, но даже у меня опускались руки. Не хочется думать, что чиновники специально отсеивают людей, имеющих право на помощь», — поделился мужчина.

Ранее сообщалось, что награжденному медалями, в том числе за участие в боях за Соледар и Артемовск, военнослужащему специальной военной операции отказали в выплатах из-за паспорта — у него отсутствует российское гражданство. Мужчина ожидает рассмотрения заявления на получение документа.