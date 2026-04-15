06:06, 15 апреля 2026Интернет и СМИ

Одно замечание о еде рассорило девушку с будущей свекровью

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: VVVproduct / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Biggbootybiggbitch рассказала о конфликте с матерью своего бойфренда, разгоревшемся во время совместного ужина. Девушку смутил вкус одного из поданных к столу блюд.

«Она приготовила картофельное пюре. Едва попробовав его, я подумала: "Почему оно настолько сладкое?", после чего озвучила эту мысль вслух. Мама моего парня ответила: "Я всегда его так и делаю". Я отметила, что раньше никогда не ела сладкое пюре. И тут внезапно повисла гнетущая тишина», — написала автор.

В неловкой паузе она попыталась съесть еще немного, но не смогла, поэтому просто отложила пюре, сконцентрировавшись на других блюдах. Мать бойфренда уточнила, в чем проблема, на что девушка снова повторила, что пюре слишком сладкое для нее. Женщина пробормотала в ответ, что «некоторые люди просто не привыкли к настоящей еде». Автор разозлилась и сказала, что не ожидала попробовать пюре, вкусом походящее на торт.

«Ужин прошел ужасно, мы ушли, а в машине мой парень сказал, что я его опозорила и мне следует извиниться. Но я ведь не была грубой!» — заключила девушка.

Ранее другая девушка не стала терпеть придирки свекрови и вызвала раскол в семье. В ее случае конфликт также произошел во время семейного ужина.

